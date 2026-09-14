Россиянам напомнили о сроке подачи заявки на онлайн-голосование

Россиянам из 32 регионов напомнили о сроке подачи заявки на ДЭГ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василиса Пушкарева

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Участникам из 32 регионов нужно оформить заявление через «Госуслуги».

Жителям 32 регионов России, которые хотят проголосовать дистанционно на выборах депутатов Госдумы 18–20 сентября 2026 года, необходимо до 23:59 14 сентября по московскому времени подать заявление через «Госуслуги» и проверить данные своей учетной записи. Об этом «Известиям» рассказала ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Софья Свечникова.

Эксперт пояснила, что для участия в федеральной системе дистанционного электронного голосования требуется подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги», совпадение информации с регистром избирателей и своевременно оформленная заявка.

«Для федеральной системы нужны подтвержденная учетная запись на „Госуслугах“, совпадение данных с регистром избирателей и заявление до 23:59 мск 14 сентября. Москвичи заявление не подают. Им требуются постоянная регистрация в столице и полная учетная запись на городском портале», — отметила Свечникова.

Перед отправкой заявления необходимо проверить персональные данные, включая ФИО, дату рождения, паспортные сведения, адрес регистрации и номер телефона. После успешной подачи заявки в личном кабинете должен появиться статус «Учтено». Сам факт нажатия кнопки отправки при техническом сбое не подтверждает регистрацию.

Свечникова добавила, что заявки, поданные в установленный срок, могут получить статус позднее, поскольку окончательные списки участников сформируют 16 сентября. В случае проблем при оформлении заявления эксперт рекомендовала сохранить подтверждение ошибки, например скриншот, и обратиться в службу поддержки. Продление срока подачи заявлений автоматически не предусмотрено.

Отозвать заявку на участие в ДЭГ можно до окончания периода приема заявлений. При этом избиратель сохраняет возможность проголосовать обычным способом до момента получения доступа к электронному бюллетеню. После открытия электронного бюллетеня голосование на участке становится невозможным.

Эксперт также напомнила, что принять участие в онлайн-голосовании можно из другого города, однако при этом учитывается время региона регистрации избирателя. Использовать чужое устройство разрешено, но вход в систему и сам выбор должен выполнять только владелец учетной записи.

«Доступ постороннего к аккаунту и коду создает риск голосования от чужого имени, поэтому их нельзя передавать. Родственник может настроить устройство и объяснить интерфейс, однако вход и выбор совершает сам избиратель», — пояснила специалист.

Среди распространенных ошибок при подготовке к ДЭГ Свечникова назвала неактуальные данные в профиле, смену места регистрации без обновления информации, отсутствие проверки статуса заявки и попытку подать заявление в последний день.

По словам эксперта, дистанционный формат удобен для тех, кто уверенно пользуется цифровыми сервисами, имеет стабильный интернет и исправное устройство. Традиционное голосование на участке может оказаться более комфортным для граждан, которым сложно пользоваться онлайн-сервисами или требуется помощь при заполнении бюллетеня.

При этом юридическая сила у электронного и традиционного голосования одинаковая. Выбор способа участия зависит от удобства самого избирателя.

Ранее в Министерстве цифрового развития России сообщили, что более 1 млн россиян подали заявления для участия в ДЭГ через «Госуслуги». Лидером по числу заявок стала Московская область — свыше 175 тыс., также в числе регионов с наибольшим количеством обращений оказались Ростовская область, Алтайский край, Свердловская область и Чувашская Республика.

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