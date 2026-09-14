Неожиданный пассажир: лось устроил переполох в центре Варшавы

Фото: © РИА Новости/Илья Тимин

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Специалистам пришлось вмешаться, чтобы безопасно убрать животное.

Необычный инцидент произошел в центре Варшавы: на железнодорожных путях рядом с Центральным вокзалом оказался лось, из-за чего движение поездов пришлось временно ограничить. Об этом сообщило издание Wiadomosci.

Животное появилось на путях вечером 13 сентября около 19:10, когда пассажиропоток был особенно высоким. Из-за происшествия полицейские перекрыли четвертую платформу, чтобы люди не приближались к лосю и не создавали дополнительную опасность.

На место прибыли специалисты, которые усыпили животное и вывезли его с территории транспортного узла. После этого лося доставили в лес, где он был выпущен в естественную среду обитания.

Пассажиров предупредили о возможных изменениях в работе транспорта, включая задержки, отмены и корректировку маршрутов. Движение на одном из самых загруженных железнодорожных объектов Польши оказалось нарушено из-за неожиданного появления дикого животного.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленинградской области на 181-м километре трассы Р-21 «Кола» произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Kia Rio и лося.

Авария случилась 4 сентября в Лодейнопольском районе у поселка Доможирово. 24-летний водитель сбил выбежавшее на дорогу животное, после чего машина вылетела в кювет и перевернулась. В результате погибли автомобилист и лось. По факту происшествия проводится проверка. В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отметили, что подобные аварии происходят в регионе регулярно.

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