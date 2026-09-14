Автобус влетел в магазин: появилось видео момента аварии в Симферополе

Девять человек пострадали при ДТП с автобусом в Симферополе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем.

В Симферополе маршрутный автобус врезался в здание магазина, в результате чего травмы получили водитель и восемь пассажиров. Кадры момента аварии оказались в распоряжении 5-tv.ru.

ДТП произошло утром на перекрестке улиц Желябова — Маяковского. По предварительным данным, водителю автобуса стало плохо за рулем, после чего транспортное средство выехало с дороги и въехало в здание.

В момент происшествия в салоне находились 16 человек. После ДТП за медицинской помощью обратились девять человек, включая водителя автобуса, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Крым.

У восьми пассажиров диагностировали травмы легкой степени тяжести. После оказания необходимой помощи их отпустили на амбулаторное лечение. Информация о состоянии здоровья водителя уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на внешней стороне 33-го километра МКАД в районе Северного Бутова произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей.

В аварии столкнулись не менее шести машин. Пострадали как минимум два человека, среди них шестилетняя девочка. Одну из пострадавших в тяжелом состоянии доставляли в НИИ имени Склифосовского.

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