Фото, видео: Щербак Александр/ТАСС; ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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По словам балерины, некоторым руководителям удобно делать из артистов марионеток.

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова рассказала, как отреагировала на увольнение из Большого театра. Балерина заявила в беседе с 5-tv.ru, что после этого быстро нашла новый путь и продолжила развивать собственную концертную программу.

«Ну, знаете, когда меня незаконно уволили, я быстро нашла свой путь. Он у меня уже был. Это была моя концертная программа. Я послала всех на **** (куда подальше. — Прим. ред.) и сказала: «Пока, неудачники, ждите новостей», — рассказала Волочкова.

Артистка отметила, что считает себя частью истории русского балета и заявила, что о ее профессиональных достижениях ранее говорили известные деятели культуры. По словам Волочковой, современная ситуация в балетной сфере отличается от той, что была раньше.

«Я уже вошла в историю как выдающаяся русская балерина, и обо мне — это не я говорю, это обо мне так говорили Майя Плесецкая, Родион Щедрин, Юрий Григорович», — заявила балерина.

Волочкова также высказалась о руководителях крупных театров. По ее мнению, некоторым из них удобно управлять артистами, как марионетками, и не давать им развиваться.

«Здесь просто не дают людям развиваться, и руководителям этих „больших театров“ выгодно, чтобы они были Карабасами-Барабасами, чтобы удобно было управлять артистами, как марионетками», — сказала артистка.

По словам Волочковой, после ухода из Большого театра она продолжила выступления и считает, что ее успехи до сих пор вызывают интерес у бывших коллег.

«Вот они этих новостей и ждут. До сих пор. И они эти новости видят и не понимают, почему вы не можете мне назвать ни одной балерины, которая танцует сегодня в Большом театре», — добавила Волочкова.

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