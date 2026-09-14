«Щита» не будет: почему новую квартиру Долиной все равно могут конфисковать

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Оформление недвижимости на дочь певице не поможет.

Оформление новой квартиры народной артистки России Ларисы Долиной на дочь не спасет от того, что недвижимость могут конфисковать. Об этом 5-tv.ru рассказал адвокат Сергей Жорин.

По его словам, сам по себе факт оформления имущества на другое лицо, в том числе родственника, не дает этому имуществу «иммунитет» от действий правоохранительных органов.

«Если следствие установит, что квартира была приобретена за счет преступных доходов, на нее может быть наложен арест и тогда, когда она уже находится у третьего лица», — уточнил юрист.

Это предусматривает статья УК РФ «Наложение ареста на имущество». Но чтобы конфисковать имущество, необходимо доказать в суде, что это третье лицо знало о преступном происхождении в данном случае квартиры. Поэтому и оформление новой жилплощади Ларисы Долиной на дочь Ангелину не будет «щитом».

«Напротив, если это была безвозмездная передача близкому родственнику, особенно уже после возникновения обстоятельств, которые могли свидетельствовать о риске имущественных требований, следствие и суд неизбежно будут внимательно оценивать цель такой сделки, время ее совершения и осведомленность сторон», — подчеркнул Жорин.

Однако и говорить о том, что квартира исполнительницы обязательно будет конфискована, рано. Преступное происхождение данного имущества нужно доказать, чтобы обосновать подобные меры. Да и сам факт растраты еще не гарантирует конфискации, так как не попадает автоматически под соответствующую статью закона, добавил адвокат.

«Многое будет зависеть от окончательной квалификации дела и того, какие обстоятельства удастся доказать следствию», — отметил юрист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что летом Лариса Долина похвасталась журналистам новой квартирой площадью около 242 квадратных метров. Это жилье ей подарили друзья. Оформила недвижимость певица на дочь.

Но история квартиры не так проста, эти квадратные метры тоже могут стать объектом судебных споров. Так как до этого жилье было зарегистрировано на бизнесмена и джазового пианиста Игоря Райхельсона. Весной 2025 года он был заочно арестован по делу о растрате 6,5 миллиарда рублей корпорации «ВСМПО-Ависма».

Судьба квартиры зависит от того, была ли она приобретена на присвоенные деньги или на какие-то другие средства. Если финансы были добыты преступным путем, то жилье могут конфисковать.

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