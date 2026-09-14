«Не хочу плакать»: Волочкова не знает, кто будет заниматься ее похоронами

Анастасия Волочкова призналась в том, что думает о месте на кладбище

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Балерина призналась в том, что хочет видеть на своей могиле белые розы.

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова задумалась о собственном месте на кладбище и призналась, что не представляет, кто будет организовывать ее похороны. Об этом балерина рассказала в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

«Я надеюсь, что и для меня найдут когда-нибудь место на кладбище. <…> В хорошем месте, чтобы люди приходили и мне белые розы дарили», — откровенно призналась артистка, которая не раз говорила о своей любви к этим цветам.

«Когда я уйду из жизни, я даже не знаю, кто будет заниматься моими похоронами. Мне главное, чтобы люди пришли и мои зрители, и любящие меня люди. Не хочу я плакать, я не собираюсь умирать», — сказала она.

Артистка уточнила, что не намерена заниматься этим вопросом заблаговременно.

«Но я хочу, чтобы у меня было такое место уже на кладбище, не заранее зарегистрировано, как говорится, я не буду этой фигней заниматься. Я хочу, чтобы вот ко мне приходили люди, даже на могилу с белыми розами, как они приходят сегодня на мои спектакли и концерты и поддерживают меня, понимаете?» — добавила Волочкова.

Ранее Волочкова поделилась подробностями своего завещания, выразив необычные пожелания относительно организации собственных похорон. По словам артистки, ее гроб должен быть белого цвета с золотой патиной, на котором будет написано ее имя. Она также добавила, что на крышке гроба должен быть изображен лебедь — символ ее бренда.

Волочкова подчеркнула, что хочет быть похороненной в пуантах, и попросила не трогать ее тело. Она отметила, что таким образом выражает свою индивидуальность даже в вопросах, касающихся смерти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова в эксклюзивном интервью заявила, что принципиально не осуждает коллег по сцене, независимо от уровня их таланта.

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