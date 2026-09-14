«Разыгранная комбинация»: о чем говорит отставка генпрокурора Украины

Фото, видео: © Getty Images/Anadolu / Contributor; Архив Александра Дудчак; 5-tv.ru

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Сам руководитель ведомства обвинил в преступлениях глав антикоррупционных структур страны.

Отставка генерального прокурора Украины Руслана Кравченко — это комбинация, разыгранная главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом 5-tv.ru рассказал политолог Александр Дудчак.

«Зеленский хочет снять генпрокурора, похоже на такую разыгранную комбинацию, потому что дали возможность прокурору уехать. <…> После того, как он уже уехал, Зеленский начал, значит, требовать, чтобы его сняли», — уточнил эксперт.

Дудчак заметил, что похожая схема была разыграна в 2025-м с бизнесменом и кинопродюсером Тимуром Миндичем. Его обвинили в преступной деятельности. Якобы он оказывал влияние на министра энергетики Украины Германа Глушко и министра обороны Незалежной Рустема Умерова. При этом сам Миндич покинул страну за несколько месяцев до этого.

Политолог добавил, что без санкций со стороны офиса Зеленского Кравченко не мог предпринять ходы в адрес антикоррупционных органов. Генпрокурор обвинил директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семена Кривоноса в подделке официальных документов и получении незаконного вознаграждения в особо крупном размере.

Также он подозревал человека из окружения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко в том, что этот человек оказывал влияние на судей Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС).

Все это, по мнению эксперта, лишь ответные действия, которые направлены на то, чтобы скомпрометировать руководство этих структур.

«Ответный ход, показать, что так у вас там тоже рыло все в пуху. В общем, так оно и есть, там никого, что из на НАБУ, что из САП, что в офисе президента, нет людей, которых можно было бы назвать честными, стремящимися что-то сделать лучше для бывшей Украины. Нет, все свои корыстные цели преследуют», — добавил Дудчак.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Зеленский одобрил отставку генпрокурора. Глава киевского режима также призвал парламентариев поддержать это решение.

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