Культурный код России: как проходит Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге

Фото, видео: Известия; 5-tv.ru

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В программе — полторы сотни лекторов: спортсмены, ученые, артисты, бизнесмены.

В Екатеринбурге сегодня особое внимание к российской культуре — участники пленарной сессии Всемирного фестиваля молодежи стараются разгадать уникальный культурный код нашей страны. Кстати, накануне они уже смогли проникнуться национальной атмосферой — певица Татьяна Куртукова выступила на церемонии открытия.

В программе — полторы сотни лекторов: спортсмены, ученые, артисты, бизнесмены. Молодые лидеры фестиваля могут не только получить навыки и знания, но и представить свои научные проекты и технические разработки.

Только в детской программе заявлено 60 авторских инициатив. Всего же фестиваль объединил десять тысяч участников почти из двухсот стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица и актриса Наталия Орейро стала секретным гостем Международного фестиваля молодежи, который проходит в Екатеринбурге.

В рамках фестиваля организована насыщенная деловая и культурная программа. На сцене выступают представители всех континентов, а декорации сочетают искусство и технологии — мультимедийные экраны, световые инсталляции и культурный код народов мира.

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