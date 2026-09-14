Балаган с коррупцией: почему экс-генпрокурор Кравченко сбежал с Украины

Фото, видео: Reuters/Thomas Peter; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Перед отъездом на запад он вынес подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу.

На Украине коррупционный скандал в генпрокуратуре принял новый поворот. Глава ведомства, Руслан Кравченко, который после обысков подал в отставку, решил сделать ход конем. Он официально вынес подозрение директору НАБУ, обвинив его в подделке документов. А затем просто сбежал из страны.

Обо всех деталях этого запутанного дела и о том, где скрывается уже бывший украинский генпрокурор — корреспондент «Известий» Мария Коровина.

На первый взгляд, схватка бульдогов под ковром, на деле — очередной политический балаган. Разумеется, с криминальной подоплекой. Генпрокурор Украины выдал сенсацию: вынесено подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. Обвинений — целый список.

«Во время обысков в служебных помещениях Офиса генерального прокурора сотрудники НАБУ и САП получили доступ к защищенным законом материалам производств, касающихся их руководителей, сотрудников и связанных с ними лиц. Часть документов и электронных данных была скопирована и похищена. Офис генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство в десятках уголовных производств, в рамках которых расследует тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные сотрудниками НАБУ и САП», — сказал генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

Но в этой истории есть нюанс, который меняет все. Подозрение было выдвинуто за считанные часы перед тем, как генпрокурор взял уверенный курс на запад. Схема, в деталях отработанная украинскими чиновниками и олигархами в бегах: ночь, служебный автомобиль, КПП, Польша, далее Брюссель. Все это — под прикрытием командировки. И вот теперь уже под руководством европейцев генпрокурор выкладывает в соцсети разоблачения.

— Суд установил факт преступления в действиях Семена Кривоноса. Но наказание не наступило: он фиктивно усыновил ребенка и противоправно получил основание для освобождения от ответственности — амнистию.

Украинские СМИ указывают на то, что Кравченко лично получил разрешение на выезд от Зеленского. Который сейчас привычно сбрасывает с себя ответственность, он уже потребовал отставки Кравченко. После того, как сам же его отпустил в бега.

В НАБУ и САП все это квалифицируют как согласованную акцию против антикоррупционных органов, с которыми Зеленский вошел в клинч еще в 2025 году.

«По заявлению Генерального прокурора сообщаем, что НАБУ и САП расценивают эти действия как продолжение системной атаки на независимые антикоррупционные органы. По состоянию на сегодняшний день, ни одного подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу официально не вручено», — говорится в заявлении НАБУ.

Еще одна немаловажная деталь: судя по номеру досудебного расследования, за всем этим стоят украинские спецслужбы.

— Это дело против Кривоноса готовили в СБУ.

Казалось бы, при чем тут мошенники и кол-центры, которые растут на Украине как грибы после дождя? А связь самая прямая.

«Мне бы очень не хотелось, чтобы все это привело к очередному политическому кризису, но это как раз продолжение истории, связанной с операцией «Карфаген», — сказал обозреватель Денис Попович.

Той самой, в которой в качестве подозреваемых засветились как раз сотрудники генпрокуратуры. Они-то, по данным НАБУ, и прикрывали мошеннические кол-центры, а еще занимались легализацией имущества на миллионы гривен. А Кравченко лично на деньги от этой преступной схемы сделал роскошный ремонт. А затем устроил роскошную вечеринку по случаю дня рождения в Мадриде.

Вслед за мужем супруга Кравченко тоже поспешила сбежать. Через тот же КПП. По-видимому, отлично понимая: этот «Карфаген» совершенно точно будет разрушен. Как бы обломками не задавило.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.