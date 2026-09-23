🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

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Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Сегодня 23 сентября. Это день, когда вселенная словно расставляет метки на пути.

♈️ Овны

Овны, неожиданно изменившийся план способен уберечь вас от неверного шага. Не раздражайтесь, если привычный ход событий внезапно нарушится.

Космический совет: препятствия это подсказки.

♉ Тельцы

Тельцы, случайно найденная вещь или давно забытый предмет напомнит о важной цели. Такой знак способен вернуть вас к желанию, которое вы однажды отложили.

Космический совет: послания в прошлом.

♊ Близнецы

Близнецы, одна и та же мысль может несколько раз прозвучать из разных уст. Повторяющийся мотив намекнет, что определенную тему больше нельзя оставлять без внимания.

Космический совет: чувствуйте направление.

♋ Раки

Раки, чья-то внезапная просьба может привести вас к неожиданному открытию о самих себе. Помогая другому, вы заметите собственную потребность.

Космический совет: ответ в чужом вопросе.

♌ Львы

Львы, комплимент от человека, от которого вы меньше всего его ждете, окажется значимее обычной похвалы. Он укажет на качество, способное сыграть заметную роль.

Космический совет: вы лучше, чем думаете.

♍ Девы

Девы, небольшая ошибка может вывести вас на более удачный вариант. Не стремитесь сразу исправить все до идеала.

Космический совет: поддайтесь течению.

♎ Весы

Весы, неожиданная встреча нарушит привычный ритм, но оставит после себя важное ощущение. Не сам человек, а возникшая рядом с ним мысль станет настоящей подсказкой.

Космический совет: ощущения важнее слов.

♏ Скорпионы

Скорпионы, не спешите принимать чьи-то подсказки или наставления. Смотрите не на их внешнюю оболочку, а на те чувства, которые вложили в эти слова.

Космический совет: погрузитесь в других.

♐ Стрельцы

Стрельцы, случайно услышанная чужая история может удивительно точно отозваться в вашей собственной жизни. Используйте ее как назидание.

Космический совет: примерьте чужой сюжет.

♑ Козероги

Козероги, сегодня вы можете столкнуться с отказом. Не убивайтесь из-за этого, а используйте как направление для следующего шага.

Космический совет: поражение начало побед.

♒ Водолеи

Водолеи, необычная фраза, вывеска или строка может будто случайно попасться вам именно в нужный момент. Не упустите подсказки вселенной.

Космический совет: откликнитесь на зов.

♓ Рыбы

Рыбы, сегодня многие планы могут просто отмениться. Освободившееся время посвятите случайностям, выйдите на улицу и ждите.

Космический совет: примите подаренную паузу.

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