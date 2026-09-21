🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

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Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Сегодня 21 сентября. Это день, когда небесная карта будто приоткрывает завесу над тем, что прежде оставалось неясным.

♈️ Овны

Овны, Марс пробуждает в вас редкую способность мгновенно распознавать момент для решительного поступка. Ищите ясные ориентиры.

Космический совет: избегайте неопределенности.

♉ Тельцы

Тельцы, Венера окутывает вас мягким небесным влиянием и обостряет восприятие всего прекрасного. Мелочи сегодня будут говорить громче больших поступков.

Космический совет: послания в красоте.

♊ Близнецы

Близнецы, намеки и недосказанности сегодня окажутся лучше прямых утверждений. Сохраняйте таинственность и пытайтесь понять других людей, быстрее, чем они поймут вас.

Космический совет: ведите свою игру.

♋ Раки

Раки, звезды сделают вашу память особенно яркой и возродят давно забытый образ. Используйте это, чтобы создать связь между прошлым и будущим.

Космический совет: победите время.

♌ Львы

Львы, чужое внимание сегодня может быть слишком пристальным, скройтесь от его лучей. Это позволит открыться качеству, которое вы долго недооценивали в себе.

Космический совет: признайте свое сияние.

♍ Девы

Девы, примите, что и вы можете ошибаться. Чужой совет может заставить переосмыслить что-то, в чем вы были уверены.

Космический совет: откройтесь истине.

♎ Весы

Весы, откажитесь от быстрых суждений о других людях. Возможно, сегодня кто-то откроется для вас с новой стороны, если вы дадите ему шанс.

Космический совет: сбросьте роль судьи.

♏ Скорпионы

Скорпионы, не поддавайтесь иллюзиям, которые требуют вашего спокойствия. Докопайтесь до правды там, где чувствуете скрытое напряжение.

Космический совет: сердце не обманет.

♐ Стрельцы

Стрельцы, внешние обстоятельства могут заставить вас отказаться от намеченного маршрута. Не унывайте, ведь это лишь увеличит масштаб вашей задумки.

Космический совет: все к лучшему.

♑ Козероги

Козероги, не смиряйтесь с неудачами. Любая попытка может пробить с виду непреступную стену. Докажите свое упорство.

Космический совет: подчините судьбу.

♒ Водолеи

Водолеи, прислушайтесь к чужим словам. Нечаянная фраза может вызвать у вас озарение и понять, что все прошлые терзания были слишком просты.

Космический совет: взойдите на новую ступень.

♓ Рыбы

Рыбы, обратите внимание на сны и мимолетные видения. Они могут подсказать правильный путь или подарить вам необходимые кому-то слова.

Космический совет: разрушьте грань миров.

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