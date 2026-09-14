В отношении Noize MC* возбудили уголовное дело об оправдании терроризма

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Поводом стали высказывания артиста на зарубежных концертах.

В отношении рэпера Ивана Алексеева*, выступающего под псевдонимом Noize MC*, возбудили уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма. О решении стало известно 14 сентября. Об этом сообщила прокуратура Москвы в своем канале в мессенджере МАКС.

По данным ведомства, уголовное дело в отношении Алексеева было возбуждено по материалам проверки прокуратуры столицы. Артисту вменяют часть 2 статьи 205.2 УК РФ.

Как сообщили в прокуратуре, находясь за пределами России, рэпер во время концертов в присутствии большого количества людей делал публичные заявления, которые ведомство расценило как оправдание террористической идеологии.

Также ему вменяют выражение положительного отношения к организации, запрещенной в России и признанной террористической. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американского рэпера Lil Durk, настоящее имя которого Дерк Деррик Бэнкс, признали невиновным в сговоре с целью заказного убийства другого музыканта. По версии федеральной прокуратуры, целью предполагаемого преступления был рэпер Тайкиан Боуман. В 2022 году его обстреляли в Лос-Анджелесе, однако погиб двоюродный брат музыканта Савайя Робинсон.

* — внесен в реестр иностранных агентов.

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