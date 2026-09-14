Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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С 1 сентября в России используется третья форма национальной валюты.

Введение в оборот цифрового рубля стало одной из самых интересных инноваций Центрального банка России. Новую форму валюты начали использовать с 1 сентября. Несмотря на то, что в ЦБ официально разъяснил россиянам, что изменится с ее появлением, в обществе еще бродят слухи и мифы, а также намеренная дезинформация о цифровом рубле. Развеиваем их в материале 5-tv.ru.

Где хранить и как платить? Правила пользования цифровым рублем

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

C 1 сентября в России внедрили цифровой рубль. Это третья форма российского рубля наряду с уже существующими — наличным и безналичным. Номинал у них одинаковый, цифровая валюта выпускается Банком России. Также ЦБ будет хранить на своих серверах цифровые кошельки граждан, объяснили в публикации профильного издания Банки.ру.

Открыть цифровой счет можно с помощью банковского приложения, однако цифровой кошелек можно иметь только один. К нему будут подключаться приложения всех банков, которые вы используете.

Одно из преимуществ цифрового рубля как раз в том, что он вообще не привязан ни к одному конкретному банку, кроме ЦБ РФ. Так, если одно из приложений временно недоступно, вы сможете использовать цифровой кошелек через другое. За операции с цифровым рублем не взимается дополнительная плата, однако есть лимит — гражданин может переводить на свой счет в Центробанке с обычных банковских счетов не более 300 тысяч рублей в месяц.

Как это будет выглядеть на практике? Если у вас на счете того или иного банка хранится, предположим, 100 тысяч рублей, и вы переведете с него 20 тысяч на счет ЦБ, то на вашем банковском счете останется ровно 80 тысяч рублей — никакой комиссии.

После этого вы сможете распоряжаться 20 тысячами цифровых рублей по своему усмотрению — переводить другим людям, опять же, без какой-либо комиссии, а также оплачивать покупки в магазинах и на сайтах онлайн-маркетов. Устанавливать отдельное приложение Центробанка для этого не нужно.

На техническом уровне использование цифрового рубля будет устроено примерно так же, как Система быстрых платежей — можно будет отсканировать QR-код камерой телефона и подтвердить оплату.

Только супермаркеты: в каких магазинах заплатить цифровым рублем не получится

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

При этом существует перечень организаций, которые не обязаны принимать оплату цифровым рублем. Это маленькие торговые точки со скромным оборотом.

Так, по закону, от приема цифровой валюты освобождены компании, у которых общая выручка за 12 месяцев составляет меньше 20 миллионов рублей. То же самое касается торговых точек с годовой выручкой менее пяти миллионов рублей, даже если несколько таких объектов принадлежат одному юрлицу с совокупным доходом более 20 миллионов рублей.

Само собой, также цифровой рубль не принимают магазины, в которых нет интернета.

У цифрового рубля есть потенциал и как у средства обеспечения защищенности финансовых сделок. Согласно концепции «смарт-контракта», в перспективе при заключении договоров стороны смогут использовать автоматический платеж, который будет выполняться системой только после реализации условий контракта.

ЦБ следит за денежными операциями россиян? Развеиваем главный миф

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Как отметил в беседе с РБК руководитель дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф» Дмитрий Модель, нововведение от ЦБ не заменяет привычные для россиян форматы рубля. По его словам, главная цель ввода цифрового рубля в оборот — повышение безопасности крупных финансовых операций и снижение издержек. Это делает все денежные переводы абсолютно прозрачными для государства, из-за чего некоторые паникеры пустили слух, мол, Центробанк собирается вести тотальную слежку за деньгами россиян.

Разумеется, это неправда. Контроль за операциями осуществляется, но касается он прежде всего юридических лиц, подчеркнул финансист. Единая валюта под контролем государственного регулятора поможет избежать «отмывания» преступных денег и мошенничества со стороны недобросовестных предпринимателей. Обычным законопослушным гражданам бояться нечего.

На вопрос о том, будет ли государство «следить» за денежными переводами россиян, емко ответил сам ЦБ.

«Объем информации о гражданах при операциях с цифровыми рублями не будет превышать объем информации, который уже установлен по операциям с безналичными рублями. Информация об остатках на цифровых кошельках и информация о цифровых рублях защищена банковской тайной точно так же, как и информация по счетам в банках», — гласит публикация на сайте регулятора.

Не прощаемся с наличными: цифровой рубль не означает отказ от купюр

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кроме того, из-за слухов некоторые россияне боятся, что из-за введения цифровой валюты наличные будут выведены из оборота. Этот миф в беседе с «Вестями» с опроверг основатель Института финансового развития бизнеса, член Совета по вопросам интеллектуальной собственности при председателе Совета Федерации Ильдар Шайхутдинов. Эксперт подчеркнул, что переход — полностью добровольный. По словам Шайхутдинова, те, кто распространяют слухи о «замене» наличных денег цифровыми, занимаются дезинформацией.

Даже если кто-то перевел вам цифровые рубли, их можно в любой момент перечислить на свой счет в любом российском банке и снять наличными через банкомат.

Кроме того, в Центробанке опровергли и другой слух о том, что всех граждан будут «насильно» переводить на новую форму валюты. На самом деле, россияне так же, как и сейчас, будут иметь право выбирать удобный для них формат — наличный, безналичный или цифровой.

Пример Китая: как в КНР уже несколько лет используют цифровой юань

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Ярким примером того, как работает государственная цифровая валюта, является КНР — там цифровой юань, или е-CNY, используется уже несколько лет. Его ввели еще в 2014 году, рассказала доцент РЭУ им. Плеханова и эксперт по цифровым технологиям Ольга Субанова в публикации для Банковского обозрения.

Народный банк Китая (НБК), который в КНР является основным финансовым регулятором, как ЦБ в России, сформировал специальную группу исследователей, чтобы разработать новую цифровую валюту и продумать сценарии ее реализации в масштабах всей страны. Спустя два года группа выросла в отдельный Институт цифровых валют. Они создали первый прототип цифровых денег, которые позже породили отдельное понятие в экономике — Central Bank Digital Currency, чаще — CBDC. Эта аббревиатура стала использоваться во всем мире как универсальное обозначение единой государственной цифровой валюты.

Разработка прошла успешно, и уже в 2017 году Пекин стал тестировать новую CBDC — в целях безопасности, сначала лишь с некоммерческими организациями.

Уже в 2019 году НБК вывел цифровую валюту в широкий оборот — пилотные проекты стартовали в Шэньчжэне, Сучжоу, Сюньане и Чэнду. Они хорошо себя зарекомендовали, и уже к июлю 2025 года цифровой юань начали использовать в 26 провинциях и городах Китая.

На сегодняшний день е-CNY надежно интегрирован в китайскую банковскую систему. НБК выпускает и распространяет е-CNY через уполномоченные коммерческие банки, которые обслуживают цифровые кошельки граждан. Как и в случае с российским цифровым рублем, китайским банкам запрещено брать комиссию за оборот цифрового юаня.

Не криптовалюта: принципиальные отличия цифрового рубля от биткоина

Некоторые россияне задаются вопросом, чем цифровой рубль отличается от криптовалюты. Как пояснили на сайте Центробанка, это принципиально разные формы денег — у криптовалюты нет единого регулятора. Никто не гарантирует ее оборот и номинал, и не несет обязательства по ней в случае падения рынка. Цифровой рубль же, напротив, — гарантированное национальное денежное средство.

Не слежка, а безопасность

Несмотря на слухи и мифы о цифровой валюте, на деле это одна из форм уже привычного российского рубля, еще более удобная и безопасная в обороте. Нововведение никак не повредит интересам граждан, лишь сделав финансовые операции быстрее и надежнее на всех уровнях.

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