Пугают цифровым рублем: мошенники придумали новую схему для обмана пенсионеров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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Россияне могут добровольно выбирать, в какой форме валюты хранить свои сбережения.

Мошенники пугают представителей старшего поколения переводом пенсии в цифровой рубль. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«Мошенники массово звонят пенсионерам, представляясь сотрудниками Банка России или коммерческих банков, и сообщают о том, что пенсии в России переводят в цифровые рубли. Однако есть возможность отказаться от этой опции», — уточнили в пресс-службе.

Там также пояснили, что такая хитрость применяется злоумышленниками для получения доступа к счетам граждан. Якобы, чтобы отказаться от перевода, необходимо сказать собеседнику проверочный код из смс-сообщения. Этот код и открывает доступ преступникам к финансам своей жертвы.

Пресс-служба платформы подчеркнула, что выбор формы хранения сбережений в России добровольный, никто не принуждает граждан использовать какой-то определенный вид для финансов.

Там также напомнили, что сообщать коды, пароли, логины и прочие данные третьим лицам опасно, даже если они представляются сотрудниками банков или госучреждений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мошенники начали прибегать к новой хитрости для обмана россиян. Они используют комбинированные атаки на людей.

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