«Как минимум нечестно»: Омаров обиделся на Бородину за тайное крещение дочери

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Бизнесмен утверждает, что бывшая жена нарушила их договоренность.

Бизнесмен Курбан Омаров узнал от журналистов, что его бывшая супруга — телеведущая Ксения Бородина — втайне окрестила их общую дочь Теону. Об этом он рассказал StarHit.

О церемонии, которая прошла на днях, телеведущая не сообщила экс-мужу и отцу ребенка. При этом на торжестве собрались почти все родственники, близкие друзья семьи, включая телеведущую Ольгу Орлову, а также нынешний муж Бородиной — предприниматель Николай Сердюков.

Омаров признался, что новость стала для него неожиданностью. Он рассказал: между ним и Ксенией существовала четкая договоренность — не навязывать Теоне религию, пока та не повзрослеет и не сделает выбор сама. Бизнесмен уверяет, что все эти годы он данное слово соблюдал, а на деле, как выяснилось, в одностороннем порядке.

«У нас с Ксенией была жесткая договоренность: мы не навязываем Теоне религию, пока она не вырастет и не определится сама. Своим сердцем и разумом», — цитирует издание его слова.

Омаров подчеркнул, что исповедует ислам и с почтением относится к искренней вере других. Однако, по его мнению, вера — это осознанный шаг человека перед Богом, а не обряд за спиной отца и не нарушение данного слова.

«Теона — моя дочь. Я люблю ее и буду рядом всю жизнь, но выбор своего духовного пути человек должен делать сам, когда придет время. Так мы договаривались. Все остальное — не для прессы», — добавил он.

Телеведущая, в свою очередь, настаивает: Теона выбрала этот путь самостоятельно, а мать лишь поддержала и помогла с организацией. Омаров же считает, что в десять лет ребенок не способен принимать судьбоносные решения. Бизнесмен уверен: Ксения Бородина поступила нечестно, переложив ответственность на девочку.

«Дети в этом возрасте познают мир и легко поддаются чужому влиянию. Именно поэтому закон и здравый смысл не наделяют детей правом принимать судьбоносные решения. <…> Перекладывать ответственность за фундаментальный выбор на десятилетнюю девочку как минимум нечестно», — рассуждает он.

При этом Омаров подчеркнул: к любому вероисповеданию он относится с уважением, поскольку вырос в семье, где чтили и мусульманские, и христианские традиции.

«Вопрос здесь вообще не в религии. Он в другом. И об этом я уже сказал все, что хотел», — подытожил отец Теоны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущая Ксения Бородина поделилась впечатлениями от поездки в США и сообщила, что не намерена менять место жительства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.