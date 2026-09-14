Ставшая звездой в 14 лет блогер умерла после пластической операции

В Финляндии после пластической операции умерла ставшая звездой в 14 лет блогер

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Девушка мечтала стать обладательницей идеальных форм.

В Финляндии после пластической операции умерла бьюти-блогер Оливия Орас, ставшая интернет-звездой в 14 лет. Об этом сообщило издание Metro.

Уточняется, что 27-летняя знаменитость обратилась в частную клинику в Хельсинках с целью сделать липосакцию (процедуру по удалению жира в определенных зонах тела. — Прим.ред.). После введения анестезии девушка впала в кому. Через пару дней она умерла, не приходя в сознание.

Семья умершей обратилась в полицию. Все обстоятельства трагедии выясняются. Предположительно, незадолго до процедуры блогерша болела гриппом. Не исключено, что именно это стало причиной ее смерти. Также полиция рассматривает версию об убийстве.

В ходе проверки правоохранители обнаружили в медучреждении серьезные нарушения. Вскоре после этого филиалы клиники в других городах Финляндии были закрыты.

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