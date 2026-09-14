Как снимают пожары: в Петербурге стартовала выставка «Оборудование. Технологии. Кино»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Событие планируют сделать ежегодным.

Спецэффекты и каскадерские трюки в реальном времени! В Петербурге стартовала первая Международная выставка «Оборудование. Технологии. Кино». Это профессиональная площадка, которая объединяет представителей индустрии и производителей оборудования. Но попасть в мир большого кино в эти дни может каждый.

Посетителям расскажут о том, что происходит за кадром, и о разных кинохитростях. Например, как снимают пожары, взрывы и все, что связано со стихией — от моросящего дождя до урагана.

«В данном случае мы представляем оборудование, которое работает на высоком давлении воздуха. Так как в павильоне нельзя делать открытый огонь и пиротехнику как таковую. Эффект — это как бы вторично. Самое главное — контролировать, чтобы все было безопасно и для актеров, и для съемочной группы», — сказал постановщик спецэффектов в кино Павел Яковлев.

Мероприятие проходит при поддержке Пятого канала, киностудий «Лендок» и «Ленфильм». И теперь организаторы планируют сделать событие ежегодным.

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