В «Белом мысе» представили первое в России винное шоу

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Традиция роскошных вечеров с бокалом в руке обрела новое прочтение.

Необычное шоу поставили в Геленджике. Главным героем стало вино! Его характер и настроение, а именно такие понятия используют постановщики, помогают воплощать сценические образы. В танцевальных, вокальных и даже в акробатических номерах. Пока идет представление, зрители дегустируют благородные напитки. Как будто одновременно находятся в концертном зале и в ресторане. Корреспондент «Известий» Олеся Баранник прониклась атмосферой.

Живой вокал, сложнейшие цирковые трюки и хореография — это красиво, ярко и просто смело. А главный герой на этой сцене — вино.

То, что обычно сомелье описывают словами — аромат, терпкость, послевкусие, — здесь превращается в движение, музыку и свет. Через вино зритель оказывается внутри постановки. Благородный напиток здесь сам по себе становится шоу, где вкус можно увидеть. Это премьера первой в России винной постановки.

«Появилась идея соединить вино и шоу, потому что люди любят приходить, получать удовольствие, как в рестораны, так и в театр. И это, мне кажется, очень крутой получился симбиоз. Крутого проведения вечера. Нет аналогов такого шоу нет вообще», — сказала хореограф-постановщик шоу Виктория Чапайкина.

Кажется, лучшего места для такого шоу было не найти. «Белый мыс» — это целый винный город с собственной историей. Сейчас тут продолжают традиции, которые заложили больше века назад.

Архитектура ивент-холла «Белого мыса» отсылает к истории князя Льва Голицына: форма зала повторяет его знаменитый грот, где устраивались торжественные приемы. Свет, музыка, лучшие вина из личной коллекции. Спустя сотню лет традиция роскошных вечеров с бокалом в руке обретает новое прочтение.

«Белый мыс» открылся этим летом и уже успел стать точкой притяжения. На территории больше 42 тысяч квадратных метров — музей вина князя Льва Голицына, энотека, винная библиотека, экспоцентр. Собственное шоу становится кульминацией маршрута.

«Размышляя о том, чем наполнять ивент-холл, возникла эта идея, что нам нужно собственное уникальное шоу. В какой самоотдаче ребята подошли к этой задаче, как они выкладываются здесь у нас, в Винном городе, ну прям мурашки, честно говоря, мурашки, насколько это все круто», — сказал руководитель проекта «Белый мыс» Дмитрий Левицкий.

И у каждого напитка здесь — свой характер. В постановке представлены пять винных историй, и одна из них — «Новый Свет». Этот дом шампанских вин основал еще князь Голицын почти 150 лет назад. В каждом бокале можно прочувствовать историю.

«Возможно, кто-то узнает в некоторых эпизодах себя. Может быть, для кого-то это будет немножечко познавательная вещь, и возможно кто-то захочет пойти в магазин, купить бутылочку этого вина и распробовать его еще самостоятельно», — сказали режиссеры шоу Кейко Ли и Максим Жилин.

Авторское шоу «Кабаре вина» разработали специалисты «Ленинград центра» специально для «Белого мыса». Его еще можно успеть увидеть — показы запланированы до 10 октября. Здесь точно будет, чему удивиться.

«У нас очень много объектов внимания, очень много интересного. Есть отсылки музыкальные, текстовые, визуальные. Ничего не пропустите, впечатлений будет много», — сказала актриса и певица Мария Кирпичева.

Два часа и больше тридцати номеров. Сценическое искусство, музыка и винная культура соединяются и дополняют друг друга. Эти ноты остаются в памяти надолго.

«Мы очень привыкли уже, когда тебя подводит к ощущениям, которые ты испытаешь, сомелье. А здесь совершенно другое действие, совершенно другой подход и новые ощущения», — сказала Екатерина Яблокова.

Российское вино сегодня — это симбиоз истории и новых, современных форматов. И в «Белом мысе» в очередной раз доказывают, что культуру можно не просто сохранить, но и придать ей новое звучание.

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