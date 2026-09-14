Свет неоновых витрин: российские города охватил тренд на ностальгию

Фото, видео: 5-tv.ru

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Реставраторы возвращают теплое и живое освещение на улицы — оно работает как машина времени.

Сразу несколько российских городов стали привлекательнее для туристов. Новосибирск, Калуга и Иваново — теперь точки притяжения для тех, кого тянет в советское прошлое.

Там возвращают улицам теплый неоновый свет. Энтузиасты реставрируют старые вывески, которые просто ржавели много лет подряд. Как ностальгия меняет города — увидел корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Они мерцали, потрескивали, иногда гасли целыми буквами. Но именно таким был вечерний советский город — теплым, живым, настоящим. Сегодня одни буквы ржавеют на крышах, другие давно уничтожены, но кое-где советский неон снова оживает.

В Новосибирске Любим Любаев возвращает городу его яркие воспоминания. Среди спасенных вывесок — легендарная «Весна», знакомая нескольким поколениям сибиряков.

— Мне она очень нравится. Вспоминаю свою молодость. Я в этом магазине покупала свадебное платье.

Чтобы сохранить дух оригинала, реставратор не маскирует старую вывеску современной подсветкой с диодами. Здесь все по-настоящему.

«Это стеклянные трубки, закачанные газом. Технология старая, а весь материал соответственно новый», — сказал реставратор советских неоновых вывесок из Новосибирска Любим Любаев.

Сейчас Любаев взялся за самую большую неоновую вывеску Новосибирска. Двадцать метров в длину. Шесть — в высоту. И надпись: «При запахе газа звонить 04».

«Если все конструкции будут светиться, то это будет такой туристической Меккой для людей. Приехать посмотреть, даже с соседних городов посмотреть на наши вывески. Мне кажется, это круто», — добавил Любаев.

Похожая история — в Калуге. Здесь вернули к жизни советскую «Одежду».

— Когда такие вывески исчезают, мы теряем частичку города.

Восстановленная вывеска работает почти как машина времени. В Омске это легендарная «Радость», в Апатитах — «Дружба». В Петрозаводске — «Миру мир».

Но пока в одних городах старый свет возвращают, в других от него остаются только ржавые буквы. В Иванове знаменитый «Современник» лежит на земле. Когда-то эта вывеска светилась над кинотеатром. Теперь жители и краеведы хотят вернуть ее обратно.

«Она украшала боковой фасад бывшего здания „Современник“. Который до сих пор является доминантой в этом месте. Символом для жителей города Иваново», — сказала дизайнер, житель города Иваново Наталья Летунова.

Чтобы понять, почему вокруг нескольких букв сегодня возникают такие страсти, нужно вернуться почти на сто лет назад. Первая вывеска из газосветной трубки загорелась в Москве в 1932 году: всего три буквы «Сад», и светили они над входом в парк имени Прямикова.

Эксперимент оказался успешным. Вот что в 1935-м об этом писали «Известия»: «В этом году неоновые огни по-новому осветят улицы и витрины магазинов». Так и произошло.

Газосветные трубки украшали кинотеатры, универмаги, гостиницы, кафе. Засветился неон и в советском кино.

Неон стал визуальным символом большого города. Вывески проектировали художники, продумывали до мелочей, чтобы буква не спорила с фасадом, а становилась его частью.

«Они ценны потому, что больше вот такого плана никто никогда не сделает. Изменилось общество, изменились требования рекламодателей», — сказал дизайнер, коллекционер, историк дизайна Азат Романов.

Сегодня все проще: светодиоды дешевле, мощнее, экономичнее. Но есть нюанс — они и светят иначе. Холоднее. Американский астронавт Дон Петтит годами снимал Землю с орбиты и заметил: ночные города становятся все ярче, а теплый свет постепенно вытесняют белый и голубой.

И такой холодный белый свет, по словам ученых, может негативно влиять на настроение. Старый неон — наоборот, его создает. Возможно, поэтому такие вывески стоит сохранять. Не ради рекламы — ради памяти и того самого тепла.

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