Месяцы-ловушки: в какие периоды эффективность работы сотрудников заметно падает

Фото: www.globallookpress.com/kati

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Работодателям при планировании необходимо учитывать особенности каждого сезона.

Сентябрь и октябрь становятся месяцами-ловушками для многих работающих людей, что снижает их продуктивность. Об этом изданию Газета.ру рассказала директор по продукту ИИ-платформы кадровой аналитики Кристина Остроносова.

Она отметила, что в этот период многие возвращаются из отпусков, начинается запуск новых проектов и перед сотрудниками ставятся амбициозные цели. Поэтому именно в этот период фиксируется наибольший дисбаланс в распределении нагрузки. К тому же в первые месяцы осени по статистике растет количество больничных. На этот сезон приходится 34% всех случаев.

Однако это не единственное время в году, когда большинству людей тяжело эффективно работать. Открывает такой список непродуктивных месяцев январь. После длительных новогодних каникул сотрудникам сложно вернуться в рабочий ритм: до 30% из них лишь создают видимость активности. Формально они вернулись в систему, но по факту полноценно выполнять обязанности им сложно. Треть работающих россиян называют январь самым тяжелым месяцем с точки зрения мотивации, а каждый десятый отмечает, что после каникул острее всего ощущает выгорание, уточнила Остроносова.

Самым напряженным месяцем года аналитики называют март. Здесь накладываются три фактора: физиологический — после зимы организм работает на сниженных ресурсах; управленческий — время подведения итогов первого квартала; психологический — эффект реального старта года.

Малоэффективным также традиционно является май. Праздники разбивают рабочий ритм, а подготовка к летнему отпуску отвлекает сотрудников. Эксперт отмечает резкое снижение числа закрытых задач и рост времени на рутинные операции. К тому же, отметила эксперт, после майских «качелей» многие так и не возвращаются в полноценный режим вплоть до июня.

Летом удар по работоспособности наносит увеличившееся количество отпусков. Часть команды отдыхает, а у оставшихся растет нагрузка. Самый опасный момент — июнь: если отпуск запланирован на июль–август, выгорание достигает максимума из-за эффекта последнего рывка.

Специалист советует планировать нагрузку с учетом сезонности. Например, не ставить амбициозных целей на январь и май — эти месяцы лучше использовать для планирования и легких задач. Также она рекомендует после праздников дать возможность людям вернуться в колею, отведя два-три дня на адаптацию.

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