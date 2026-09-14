Все и сразу: какая новая хитрость применяется мошенниками для обмана россиян

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Необходимо быть внимательным не только с телефонными звонками.

Мошенники стали прибегать к комбинированным атакам на россиян. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

По их данным, злоумышленники в своей деятельности стали сочетать сразу несколько способов взаимодействия с жертвой. Например, они одновременно связываются с ней через телефонные звонки и отправляют ссылки на поддельные сайты.

«Аферисты могут позвонить человеку от лица работника банка и предупредить о якобы подозрительной активности со счетами. Спустя время в мессенджере жертве направляется поддельная ссылка на страницу, которая имитирует официальный портал банка», — уточнили в материале.

Данный сайт потребует введения логина и пароля, которые после этого становятся известны преступникам. Это позволяет им как похитить денежные средства, так и взять на ваше имя кредит.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что зависания, самопроизвольные перезагрузки и незнакомые окна на экране могут указывать на то, что телефон подхватил вредоносное программное обеспечение. Поэтому необходимо внимательно следить за корректностью работы вашего устройства.

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