Пробил путь: Сергей Лавров удивил журналиста своей силой на саммите БРИКС

Фото: © РИА Новости/Владимир Смирнов

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Чтобы пройти к месту церемонии, глава МИД РФ растолкал прессу, преградившую ему путь.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите БРИКС в Нью-Дели удивил российского журналиста своей силой, когда отодвинул его, чтобы пройти к месту встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Дипломат направлялся к месту церемонии вручения подарка российскому лидеру, когда путь ему преградили операторы и журналисты. Лавров отодвинул своими руками прессу, в том числе и корреспондента ИС «Вести» Павла Зарубина. Последний, в свою очередь, был удивлен силе министра.

После церемонии Павел Зарубин подошел к Лаврову и в шутку спросил его, занимается ли он какими-либо силовыми тренировками, так как его «толчок» был очень мощным.

«Ну я не знаю, себя-то не трогаю, я тебя трогал! Сам и суди! Ну, спортом занимаюсь», — сказал Лавров, комментируя случившееся Зарубину.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед в шутку отметил, что глава МИД России стал выглядеть моложе. Это была первая встреча дипломатов с 2019 года.

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