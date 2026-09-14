Новый ритм жизни: как принц Гарри и Меган Маркл осваиваются в Великобритании

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock

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Жена принца показала своим подписчикам, как семья проводит обычные семейные будни после возвращения.

Супруга принца Гарри Меган Маркл приоткрыла завесу над новой жизнью семьи в Великобритании после переезда из США. На своей странице в социальной сети она показала, как складывается их быт на родине ее мужа.

Опубликованный ролик начинается со сцены лесной прогулки: Меган и Гарри идут по тропинке и зовут с собой детей. Затем в кадре появляется пятилетняя Лилибет, которая сперва сидит у костра, а потом едет на велосипеде в сторону пробегающих животных.

Рядом в этот момент находится и семилетний Арчи — он в синих резиновых сапожках бежит по дороге. Видео заканчивается семейной рыбалкой у водоема. Гарри готовит удочку, а дочка с энтузиазмом ему помогает.

Принц вместе со своей семьей перебрался в Великобританию в конце августа этого года. Он, его жена и дети прилетели частным рейсом из Калифорнии в аэропорт Бирмингема. Семья прожила в США около шести лет.

При этом им отказали в предоставлении королевской резиденции. Несмотря на то что Карл III поприветствовал возвращение Гарри, менять его статус он не собирается. Семья поселилась в Котсуолдсе, а Лилибет и Арчи уже пошли в одну из элитных школ.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил радость по поводу отъезда принца Гарри и Меган Маркл. Глава Белого дома заявил, что никогда не испытывал симпатии к этой паре.

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