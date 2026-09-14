Погода передумала: в Центральную Россию возвращается летнее тепло

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Пик потепления придется на середину недели, когда воздух прогреется до плюс 23 градусов.

В Центральную Россию идет бабье лето. В середине недели синоптики обещают до 23 градусов и солнечную погоду. Она продержится минимум пять дней.

Первые попытки осени отступить жители европейской части страны заметили еще в выходные. Однако эту волну тепла метеорологи называют скорее предварительной. В Сибири сейчас все наоборот: летнее тепло постепенно уходит, ему на смену придет дождливая и прохладная погода. В Москве в ближайшие дни будет почти плюс 20. В пятницу похолодает, и начнутся дожди. В Петербурге понижение температуры начнется раньше, но до среды будет относительно тепло.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, начало осени в средней полосе России пройдет под знаком теплой и очень влажной погоды. Причиной станет сезонная перестройка атмосферы: суша начнет быстро остывать, тогда как Атлантика еще будет хранить накопленное за лето тепло. Возникающий температурный контраст усилит перенос воздушных масс с запада и создаст условия для более активного прохождения циклонов, рассказал синоптик Евгений Тишковец 5-tv.ru.

По прогнозу, сентябрь в Центральной России окажется своеобразным «парниковым» месяцем. Средняя температура ожидается примерно на один-два градуса выше климатических значений, а осадков может выпасть на 30–40% больше обычного. Для Москвы сентябрьская норма составляет около плюс 7,1 градуса ночью и плюс 15,4 градуса днем, а количество осадков — 66 миллиметров.

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