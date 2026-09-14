Наталия Орейро стала секретным гостем фестиваля молодежи в Екатеринбурге

Фото, видео: 5-tv.ru

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На площадке собрались десять тысяч участников почти из двухсот стран, для которых подготовили насыщенную деловую и культурную программу.

Наталия Орейро стала секретным гостем Всемирного фестиваля молодежи, который проходит сейчас в Екатеринбурге. Он собрал тысячи участников почти из двухсот стран. И это те, кто могут реально изменить мир: молодые ученые, начинающие бизнесмены, дизайнеры и создатели технологических стартапов. О самых перспективных идеях расскажет корреспондент «Известий» Нина Катаева.

Екатеринбург сегодня — сердце планеты. Сложнейшие трюки, невероятные музыкальные и танцевальные шоу, на сцене — представители всех континентов. Декорации и сцена — невероятное сочетание искусства и технологий. Огромные мультимедийные экраны, световые инсталляции, и везде зашифрован культурный код народов планеты. Для многих это первая поездка в Россию, и, судя по эмоциям, она уже стала незабываемой.

«Я очень рада быть здесь, ведь здесь все просто замечательно. Люди очень добрые. У меня появился новый друг», — говорит участница фестиваля из Индонезии Нисвах Фаузиах.

На трибунах — настоящий карнавал культур. Самые яркие молодые представители своих стран получили шанс стать амбассадорами нового, многополярного мира. Один из самых трогательных моментов шоу: тысячи человек взялись за руки и держатся вместе, как единое целое. И главное, в этом «хороводе» еще есть место для тех, кто хочет встать рядом.

К гостям фестиваля обращается российский лидер Владимир Путин, он появляется онлайн — в формате, привычном для большинства находящихся на трибунах.

Несмотря на все политические бури, молодежь мира предпочитает спокойный диалог на равных. И темы для серьезных разговоров уже обозначены.

«Мне интересно узнать, как обстоят дела с предпринимательством. Хотелось бы понять, как российское правительство поддерживает бизнес, в том числе малый», — говорит участник из Египта Эяд Саадиа.

Аймен из Алжира показывает, как его приняли в России. В кампус он заехал с соотечественником.

«Мы мусульмане, поэтому совершаем молитву. У нас есть все необходимое для этого», — говорит он.

Сувениров с родины, говорит, не захватили, поэтому обмениваются с другими участниками алжирскими динарами. Их монетки, говорит, как настоящее произведение искусства.

Уже стартовала деловая программа фестиваля. Впереди — ключевые встречи, где обсудят развитие науки, технологический суверенитет и международные отношения в эпоху глобальных изменений.

«Я только начинаю свою карьеру, и этот форум поможет мне понять, как смотрят на мир другие дипломаты. Индия — одна из самых густонаселенных стран. Нам следует вместе развиваться, думая о будущем людей», — рассказал участник из Индии Пулкит Малтора.

Отдельной строкой — опасность возрождения неонацизма в современном мире. Об угрозе героизации преступников говорят в мультимедийной экспозиции: здесь собраны свидетельства: документы и артефакты.

«Очень часто руководство многих западных стран как-то очень стыдливо от этой проблемы отворачивается, предпочитает делать вид, что этого нет, предпочитает не заметить и это всегда заканчивается трагедиями», — говорит первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

Как создать на планете лучший мир, десять тысяч делегатов из почти двухсот стран будут решать в ближайшие дни. И каждое событие внутри фестиваля — инвестиция в счастливое будущее.

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