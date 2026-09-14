Хуситы как рычаг Тегерана: что стоит за союзом с Ираном

Фото, видео: Reuters/MEDIA CENTRE OF THE YEMENI ARMED; 5-tv.ru

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Новая эскалация на Ближнем Востоке уже отражается на энергетических рынках и усиливает давление на союзников США.

Все больше издержек Ближне-восточного конфликта несут США и их союзники. Иранские союзники в Йемене — хуситы — перекрыли еще один пролив, единственный для Саудовской Аравии путь для экспорта нефти в обход Ормуза. Цены на топливо бьют рекорды по обе стороны Атлантики. На американских заправках водители не платили столько даже во времена Джо Байдена: дизель дороже двух долларов за литр. И это, судя по требованиям Тегерана, только начало. Корреспондент «Известий» Александр Тузиков рассказал о последствиях новой эскалации.

Стрелковое оружие крупного калибра, и в довершение разгрома — медийный удар. Хуситы сняли фильм о быстром уничтожении правительственных сил на западе Йемена. Захвачен огромный арсенал оружия, в том числе танки. Столько машин победителям даже не нужно.

Менее чем за двое суток правительственные войска Йемена потеряли всю саудовскую и американскую технику. И это только начало наступления. О масштабах мобилизации говорит ролик — медийное оружие, что характерно, опубликованный иранским Корпусом стражей исламской революции. И на эскалацию с Эр-Риядом хуситы пошли одновременно с иранскими союзниками. Но Тегеран демонстративно дистанцируется от противостояния хуситов и саудитов.

«У хуситов свои проблемы. Я неоднократно говорил, что все страны региона должны сесть за стол переговоров и установить мир и безопасность в регионе», — заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Саудиты пытаются огрызаться — наносят удары. Но их поражение лучше всего иллюстрирует заголовок CNN: это эпик фейл, если не сказать хуже.

Под контролем иранских прокси теперь — важный нефтяной порт Аль-Моха и острова в южной части Красного моря, в том числе Перим, который делит Баб-эль-Мандебский пролив на два судоходных фарватера. Это — ключ для контроля над поставками нефти в обход Ормуза, и хуситы им воспользовались: саудовским танкерам путь закрыт.

Плюс — менее чем за неделю уничтожены энергомощности на саудовском юге: костры вместо НПЗ в Абхе и Джизане. Последний — это минус 400 тысяч баррелей в сутки. Под ударом — 220 миллиардов долларов годовой выручки Эр-Рияда от нефтяного экспорта — это 70% госбюджета королевства.

Саудиты отчаянно просили Вашингтон вмешаться. Ответ их, вероятно, удивил.

«Слушайте, хуситы во многом — прокси иранцев! Я думаю, за некоторыми из этих событий явно стоит „иранская рука“. У США очень прочные оборонные военные отношения с Саудовской Аравией. И мы очень внимательно следим за этими событиями!» — говорит госсекретарь США Марко Рубио.

Разведданными делиться с Эр-Риядом — будут, воевать за него — нет, резюмируют израильские медиа. Наши эксперты поясняют, почему. Тегеран выдвинул США семь условий для достижения мира и открытия Ормуза. Не захотят выполнять — пусть считают издержки.

«Именно сейчас наступил тот самый момент, сентябрь–октябрь, где у Ирана практически развязаны руки, так как именно Иран прекрасно понимает, что выборы Конгресса в ноябре. Он может продолжить свою наступательную тактику, которая, возможно, принесет определенный успех. По всей видимости, в конце 2026 года и в начале 2027 года цены поднимутся. Цены поднимутся на удобрения, на продовольствие, прежде всего на пшеницу. Цены поднимутся на нефть, на газ. К чему будет способствовать трудная зима в Европейском Союзе, который не заготовил газ в достаточном объеме», — считает военный эксперт, историк и политолог Вадим Мингалев.

И начинается этот кризис опять с Запада. В Калифорнии дизель на историческом максимуме — более двух долларов за литр. И американцы, по традиции, «поделились» своим топливным пике с европейскими союзниками. В Германии солярка уже дороже двух с половиной евро — и ведь это не предел. И за горючим по цепочке цены начнут расти на все.

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