История стала обязательным предметом ВПР для студентов колледжей и техникумов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Проверочные работы пройдут с 14 сентября по 6 октября.

Историю включили в список обязательных дисциплин Всероссийских проверочных работ (ВПР) для учащихся заведений среднего профессионального образования (СПО). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.

В ведомстве отметили, что всего студенты колледжей и техникумов выполнят две проверочные работы. Первую — напишут все участники, а вторую образовательные организации выберут из списка профильных дисциплин.

«Вторая работа будет проведена по профильному предмету (по выбору) из числа следующих предметов: «Литература», «География», «Обществознание», «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «Иностранный язык» (английский, немецкий, французский), «Информатика», — заявили в Рособрнадзоре.

ВПР пройдут в учреждениях СПО с 14 сентября по 6 октября. В них примут участие студенты очной формы, поступившие после 9 класса. В их числе — первокурсники, а также те, кто в прошлом году изучил предмет, по которому проводится работа.

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