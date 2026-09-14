Лес теперь за медведями: в Улан-Удэ закрыли экотропы

Фото: 5-tv.ru

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В Бурятии также ограничили проведение детских мероприятий в лесной зоне.

В Улан-Удэ временно закрыли организованные туристические тропы и экологические маршруты из-за участившихся выходов медведей к границам населенных пунктов. Об этом сообщает МБУ «Городское зеленое строительство».

«В связи с участившимися случаями выхода медведей к границам населенных пунктов и вблизи лесных территорий... организованные туристические тропы и экологические маршруты временно закрыты для посещения», — говорится в сообщении.

В организации подчеркнули, что ограничения необходимы для безопасности жителей и туристов.

Накануне глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о дополнительных мерах из-за появления медведей в населенных пунктах. В республике ограничили проведение детских мероприятий в лесной зоне.

Кроме того, для посещения временно закрыли особо охраняемые природные территории Бурятии.

Как ранее писал 5-tv.ru, в Джидинском районе Бурятии мужчина выстрелил в сторону медведя, который напал на его сына, но случайно попал в родственника. Инцидент произошел недалеко от села Инзагатуй. По предварительным данным, 28-летний местный житель находился возле леса, где загонял скот, когда на него вышел хищник.

Услышав крики о помощи, отец мужчины попытался отпугнуть медведя и открыл огонь. Однако одна из пуль попала не в зверя, а в ногу сына. Пострадавшего госпитализировали с огнестрельным ранением. Медведь после случившегося скрылся.