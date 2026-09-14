«Лисы» уничтожили украинские дроны в Курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Воздушные цели приближались к охраняемым объектам со стороны Сумской области.

Расчеты дронов-перехватчиков «Лис» войск беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожили несколько БПЛА ВСУ в Курском приграничье. Воздушные цели были обнаружены во время боевого дежурства.

Приближение беспилотников со стороны Сумской области зафиксировали средства обнаружения и система воздушного наблюдения. Основную часть аппаратов определили как ударные дроны типа «Чайка», которые у противника называются «Мая».

После обнаружения целей операторы подняли в воздух дроны-перехватчики «Лис». Все беспилотники удалось уничтожить до того, как они достигли охраняемых объектов.

Комплекс «Лис» входит в многоуровневую систему противодействия БПЛА. Он способен обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели разных типов. Автоматизированные алгоритмы помогают удерживать объект и корректировать траекторию аппарата. В отдельных случаях реакция системы на появление цели занимает менее минуты.

Подразделения группировки войск «Север» также продолжают расширять полосу безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, оттесняя противника от государственной границы.

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