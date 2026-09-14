Дроны поразили квадроциклы ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/ Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Техника использовалась украинскими подразделениями для доставки грузов на позиции.

Операторы FPV-дронов 37-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили несколько наземных роботизированных комплексов и квадроциклов ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения СВО.

Удары по технике попали на кадры объективного контроля. На записи видны прямые попадания беспилотников по наземным комплексам и квадроциклам украинских подразделений.

С помощью этой техники противник пытался доставлять на свои позиции продовольствие, боекомплект и топливо. Военнослужащие войск беспилотных систем также наносят удары по личному составу ВСУ, который занимается подвозом боеприпасов и других материальных средств, а также участвует в ротации.

Применение ударных беспилотников позволяет ослаблять подразделения противника и поддерживать продвижение штурмовых групп 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» на краснолиманском направлении.

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