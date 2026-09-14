Захарова назвала «русофобией головного мозга» слова главы польского МИД

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Поводом для резкой реакции стали рассуждения польского дипломата о военном потенциале Варшавы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко отреагировала на заявление главы польского МИД Радослава Сикорского о возможном исходе гипотетического конфликта с Россией.

Захарова назвала слова польского министра «русофобией головного мозга». Таким образом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства оценила рассуждения Сикорского о возможности быстрой победы над Россией.

Ранее глава польского МИД высказался о том, что в определенном сценарии противостояния Россия может потерпеть поражение. При этом конкретные обстоятельства, при которых, по мнению Сикорского, возможен такой исход, в заявлении Захаровой не уточняются.

Несколько дней назад Захарова выявила у министра иностранных дел Польши «русофрению». Дипломат отметила, что такое расстройство свойственно не только «некоторым районам Брюсселя, Лондона и Парижа», но и политическим деятелям в Варшаве.

Как сообщал 5-tv.ru, накануне глава внешнеполитического ведомства Польши Радослав Сикорский выступил с предложением к руководству НАТО сделать военные учения вблизи калининградских границ более интенсивными и частыми. Данная риторика Варшавы рассматривается Москвой как очередной шаг к эскалации напряженности в Балтийском регионе.

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