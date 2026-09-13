Число погибших в результате аварии с паромом в Индонезии возросло до шести

Число погибших в аварии с паромом в Индонезии возросло до шести

Фото: Reuters/Stringer

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На борту судна находились 243 пассажира, а спасательная операция продолжается.

По меньшей мере шесть человек погибли в результате аварии с паромом в Яванском море у берегов Индонезии. Продолжаются поиски еще 130 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что 115 человек были эвакуированы. Министр транспорта Индонезии Дуди Пурваганди сообщил, что судно перевернулось, но не затонуло.

Паром с 243 пассажирами на борту следовал из Сурабаи в провинции Восточная Ява в Банджармасин на острове Борнео. Связь с судном была потеряна во время рейса в субботу, 12 сентября, в 10:13 по местному времени. О пропаже Virgo Transport 8 заявил оператор судна. Он уточнил, что перед исчезновением экипаж сообщил об ухудшении погоды.

Спасатели развернули оперативный штаб в порту «Трисакти». Предварительно, Virgo Transport 8 потерпел крушение в 148 километрах от причала в Банджармасине.

Ранее 5-tv.ru сообщал что в акватории Черного моря затонуло торговое судно, следовавшее под флагом Доминиканской Республики. Власти страны сообщвили, что корабль подвергся атаке неизвестных сил. В результате на нем произошел пожар. В тот момент на борту находились 12 моряков. Все они были спасены.

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