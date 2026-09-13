Мартышкин труд: в Петербурге обезьяна два дня выживает на холодном балконе

В Петербурге мартышка два дня живет на балконе многоэтажкки

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Василиса Пушкарева; 5-tv.ru

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Заставить покинуть временное место жительства зверушку не могут ни жители дома, ни Роспотребнадзор.

В Петербурге жители жилого комплекса «Артлайн» обеспокоены содержанием обезьяны, которая уже несколько дней находится на балконе многоэтажного дома.

Как сообщили очевидцы, животное заметили два дня назад. По их словам, хозяйка оставляет окно открытым, при этом дверь в квартиру закрыта. Иногда, утверждают соседи, девушка могла даже ударить обезьяну.

«Вчера она сидела в клетке малюсенькой, где она даже в полный рост не может встать», — передают информацию с места события очевидцы.

Жильцы трижды направляли заявления в полицию и Роспотребнадзор, однако ответа не последовало.

По словам одной из местных жительниц, обезьяна принадлежит подруге хозяйки квартиры и находится на передержке. Об этом владелица балкона сообщила, когда женщине удалось выйти с ней на связь.

«Сказала про полицию и все, что думаю», — рассказала женщина.

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