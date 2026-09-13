«Мы тебя ждали»: Харламов и Ковальчук показали первое фото ребенка

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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Пара поделилась кадрами из роддома и рассказала о событии, которое долго не афишировала.

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук, до последнего момента скрывавшие беременность актрисы, поделились кадрами из роддома и подтвердили радостное событие. Артистка также раскрыла имя ребенка: девочку назвали Алисой. Малышка появилась на свет в одном из элитных перинатальных центров Москвы.

«Хотелось хотя бы на какое-то время оставить это счастье только нашим. Наша девочка родилась. Как в одном маленьком человеке может поместиться столько любви? Это какое-то совершенно невозможное и неописуемое счастье. Спасибо, что выбрала нас. Мы ждали тебя. Очень. Добро пожаловать домой, доченька», — написала Ковальчук.

Также Катерина поблагодарила команду врачей за тепло и профессионализм, отметив, что они сделали этот опыт полным любви и чудес. «С такой командой хочется возвращаться еще и еще», — отметила молодая мама.

Фото: Instagram*/katerinakovalchyk

Для 33-летней актрисы малышка стала первенцем, а для ее 45-летнего мужа это уже второй ребенок: у Гарика есть 12-летняя дочь Анастасия от брака с Кристиной Асмус.

Напомним, о том, что Ковальчук находится в интересном положении, стало известно весной. Тайну выдал коллега Харламова Денис Дорохов. «Все это пока в тайне. Роль крестного Гарик не предлагал, но он мне вряд ли такое предложит. Я прекрасно отреагировал на новость. Дети — это всегда прекрасно», — рассказал он журналистам.

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