Офтальмолог рассказал, какие ошибки родителей вредят зрению детей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Названы пять привычек, которые действительно вредны.

Случаи проблем со зрением у детей неумолимо растут, несмотря на все усилия родителей. Причина — на первый взгляд безобидные привычки, которые наносят реальный вред. Об этом «Газета.ру» рассказал детский офтальмолог Игорь Азнаурян. Что именно вредит детским глазам — в новом материале 5-tv.ru.

Осмотр раз в год в поликлинике

Чтобы вовремя выявить серьезные проблемы, например, амблиопию, раннюю близорукость или астигматизм, недостаточно стандартного осмотра в поликлинике, где лишь проверяют остроту зрения по таблице. Врач рекомендует два раза в год проходить комплексную диагностику на специальном оборудовании в специализированной детской клинике.

Очки «с дырочками» не лечат

Перфорационные очки, по словам специалиста, не являются лечением — они лишь дают ощущение четкости. Пока родители прибегают к ним, близорукость у ребенка прогрессирует. При усталости глаз или ухудшении зрения вдаль врач рекомендует немедленно обратиться к детскому офтальмологу.

Гаджеты в коляске

Врач рекомендовал убрать планшет и телефон из коляски: во время прогулки ребенок должен смотреть вдаль — на небо, деревья, прохожих. Он предупредил, что если ребенок смотрит мультик в коляске, его глаз вынужден фокусироваться на близком расстоянии в движении. Коляска качается, картинка прыгает — глаза перенапрягаются.

Читать лежа вредит глазам

Чтение лежа заставляет глаза постоянно перестраиваться — расстояние до книги все время меняется. Неправильное освещение и асимметричная нагрузка (особенно на боку с опорой на локоть) ведут к близорукости и астигматизму. Врач советует читать только сидя за столом с прямой спиной, на расстоянии 30–35 см, при свете слева для правшей — ярком, но не слепящем.

Экономить на лампе значит экономить на здоровье

Азнаурян рекомендует выбирать лампы без мерцания, с нейтральным белым светом (4000–4500 К) и мощностью не менее 60 Вт, а также обязательно включать в комнате общий свет. Это поможет избежать проблем, которые создают дешевые лампы: они мерцают, что является невидимым стрессом для глаз. Неправильная цветовая температура и недостаточная яркость заставляют ребенка щуриться. А одна лампа без общего освещения создает резкий контраст с темной комнатой — глаза быстро устают.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что врачи требуют запретить детям на питбайках выезжать на трассы.

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