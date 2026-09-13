«Реальное отношение»: бортпроводники Air France бросились фотографировать Путина

Бортпроводники Air France бросились фотографировать Путина, заметив его в Индии

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

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Однако сотрудники иностранной авиакомпании попытались скрыть свою радостную реакцию от встречи с президентом от посторонних.

Бортпроводники Air France начали фотографировать президента России Владимира Путина, заметив его в одном из отелей Нью-Дели. Об этом сообщил журналист информационной службы «Вести» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Реальное отношение европейцев к Путину: бортпроводники Air France, увидев Путина, радостно бросились снимать его на свои смартфоны», — написал он в личном блоге.

По словам Зарубина, позже сотрудники авиакомпании заметили, что их самих снимают представители российской прессы. После этого они решили срочно уйти.

Такое поведение, по мнению журналиста, может свидетельствовать об их страхе перед возможными последствиями после возвращения на родину.

Владимир Путин прибыл в Индию 11 сентября с трехдневным рабочим визитом. Поездка связана с участием президента в 18-м саммите БРИКС в Нью-Дели.

Помимо участия в мероприятиях саммита российский лидер также провел встречи с главами стран объединения.

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