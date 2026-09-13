Фото: Олег Булдаков/ТАСС

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Наталию Петрову похоронили рядом с супругом на Волковском кладбище.

Церемония прощания с Наталией Петровой, вдовой композитора Андрея Петрова, прошла в воскресенье в Санкт-Петербурге. Об этом РИА Новости сообщили в Фонде сохранения и развития творческого наследия композитора.

Наталия Петрова ушла из жизни 7 сентября. Отпевание и проводы состоялись в некрополе «Литераторские мостки».

«На прощании были близкие, друзья и коллеги», — рассказали в фонде.

Покойную предали земле на «Литераторских мостках» Волковского кладбища — рядом с мужем.

Фото: Фонд композитора Андрея Петрова

Петрова была музыковедом и журналистом. После кончины супруга она много сделала для того, чтобы имя Андрея Петрова не затерялось, — основала Фонд сохранения и развития творческого наследия композитора. Сам маэстро писал музыку к таким картинам, как «Берегись автомобиля», «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «Осенний марафон», «Я шагаю по Москве» и многим другим.

Организация, созданная в 2007 году, годами устраивает концерты, всероссийские и международные конкурсы, фестивали и прочие события, посвященные жизни и творчеству композитора.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный художник России Владимир Молодкин скончался в возрасте 81 года. Он прошел длительный профессиональный путь — от учащегося профессионально-технической школы до миниатюриста, иконописца и наставника.

Многие работы Молодкина хранятся в российских музеях. Среди его произведений — панно «Марфа Посадница», цикл «Славяне» и икона «Рождество Господа». С 1977 года он являлся членом Союза художников — сначала СССР, а затем России. Церемония прощания с художником состоится 14 сентября во Мстере.

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