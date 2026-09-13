Все взаправду? Журналистка, объявившая жену Макрона мужчиной*, выиграла суд

Фото: Reuters/Christophe Petit Tesson

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Адвокат заявил, что его клиентка победила в процессе о клевете.

Наташа Рей, распространявшая утверждения о супруге президента Франции, полностью оправдана. Об этом «Известиям» сообщил адвокат журналистки Франсуа Данглеан.

«Наташа Рей определенно выиграла судебный процесс по делу о клевете, возбужденный против нее кликой Брижит Тронье-Макрон и Жан-Мишелем Тронье», — приводит его слова издание.

В 2021 году Рей обнародовала результаты собственного расследования, в котором назвала Брижит Макрон трансгендером* — по версии журналистки, до смены пола она была мужчиной*.

Годом позже супруга французского лидера подала против Рей иск о клевете. Первая инстанция встала на сторону истицы — журналистку признали виновной и постановили взыскать с нее штраф в 500 евро (около 49 000 рублей. — Прим. ред.), а также восемь тысяч евро (около 783 000 рублей. — Прим. ред.) моральной компенсации в пользу Брижит Макрон и пяти тысяч (около 490 000 рублей. — Прим. ред.) — в пользу ее брата Жана-Мишеля Тронье.

Однако в июле 2025 года апелляционная инстанция вынесла оправдательный вердикт.

Ранее 5-tv.ru сообщал о негативном влиянии нестандартных отношений президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Брижит на их детей. В качестве примера можно привести отношения 42-летней Тифен Озьер, дочери Брижит, которая встречается с 22-летним студентом Антуаном Леконтом. Разница в возрасте у них такая же, как у Брижит и Эммануэля.

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