Леди Гага поставила карьеру на паузу ради ребенка

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Jennifer Bloc

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Певица и ее жених Майкл Полански взяли тайм-аут в работе, чтобы быть с малышом.

Американская певица Леди Гага приостановила творческую деятельность — все внимание артистка сосредоточила на новорожденном малыше. Эксклюзивом поделилось издание People.

Исполнительница и ее избранник, инвестор Майкл Полански, сознательно освободили график от работы. Близкий к паре источник уверяет: младенец для них сейчас на первом месте.

«Оба светятся от счастья, когда говорят о родительстве», — передает он.

Тот же инсайдер добавил, что летом влюбленные ушли в отпуск именно ради времени с ребенком.

«Майкл выглядит „легче“, счастливее», — заметил инсайдер про самого Полански.

Разговоры о пополнении поползли задолго до этого — 40-летнюю Гагу замечали гуляющей с грудничком на руках. Впрочем, в интересном положении певицу никто не видел, так что не исключен вариант с суррогатным материнством. Ни сама звезда, ни ее команда официальных комментариев так и не дали.

О материнстве Гага высказывалась не раз. Еще в 2019-м она строила планы на будущее.

«Я хочу сниматься в кино. Я хочу иметь детей», — четко решила тогда она.

А в октябре 2025-го в студии Стивена Кольбера призналась, что уже выбрала себе главную роль.

«Больше всего я хочу быть мамой», — честно рассказала она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что младшая сестра певицы и телеведущей Ольги Бузовой, 38-летняя Анна, чуть больше месяца назад стала матерью. Она родила дочь Машу от супруга — бизнесмена Константина Штрыкина. В личном блоге Анна Бузова рассказала, что после появления ребенка ее жизнь изменилась до неузнаваемости. По ее словам, теперь даже самые обычные дела приходится подстраивать под режим малышки.

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