Блэкаут на Камчатке: крупная авария на ТЭЦ-2 обесточила два города

На Камчатке восстановили электричество после аварии на ТЭЦ-2

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Жители несколько часов провели без света.

Петропавловск-Камчатский и часть Елизова временно остались без электричества из-за аварии на Камчатской ТЭЦ-2. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Камчатскэнерго».

Аварийное отключение произошло в 19:03 по местному времени (в 10:03 по московскому времени. — Прим. ред.). Специалисты начали перезапуск оборудования станции и поэтапное восстановление энергоснабжения потребителей.

Спустя два часа электричество вернулось в дома жителей Петропавловск-Камчатского городского округа, а еще примерно через час — жителям Елизова.

«Все потребители запитаны в полном объеме», — сообщили в «Камчатскэнерго».

Ранее 5-tv.ru также писал о массовом отключении электричества в Казахстане, которое затронуло сразу 14 районов Алматы и Алматинской области. В городе временно остановилось метро, а на дорогах образовались пробки из-за неработающих светофоров. В связи с ситуацией городские службы были переведены на усиленный режим работы.

Перебои с электричеством и сложные погодные условия повлияли даже на проведение концерта американского рэпера Канье Уэста — его выступление перенесли на следующий день.

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