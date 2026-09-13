Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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Официальный представитель Кремля отметил, что Киев своими действиями открыл «ящик Пандоры».

Киев своими действиями открыл «ящик Пандоры», после чего Россия была вынуждена отвечать. До этого момента Вооруженные силы Российской Федерации не наносили удары «по всему подряд» на украинской территории. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Российская Федерация не била по всему подряд. Стали это делать после того, как сами украинцы открыли ящик Пандоры», — заявил он в беседе с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

Официальный представитель Кремля отметил, что военнослужащие Вооруженных сил РФ обладают необходимой готовностью и знают порядок действий при любых заявлениях украинского руководства.

Ранее 5-tv.ru публиковал заявление Дмитрия Пескова о том, что Москва рассчитывает на трехстороннюю встречу по Украине в обозримом будущем. Слова Пескова были в том числе и ответом для предпринимателя и зятя американского лидера Джареда Кушнера.

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