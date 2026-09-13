Умер народный художник России Владимир Молодкин

Фото: Министерство культуры Владимирской области

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Мастер мастерской лаковой миниатюры скончался на 82-м году жизни.

Народный художник России Владимир Молодкин умер в возрасте 81 года. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем канале в МАКС.

«Владимир Николаевич — истинный патриот Владимирской земли, чье имя неразрывно связано со всемирно известной Мстерой, ее почетного гражданина», — написал глава региона.

Авдеев отметил, что покойный прошел длинный путь — от учащегося профессионально-технической школы до миниатюриста, иконописца и наставника.

Многие работы Молодкина сейчас находятся в российских музеях.

В числе его творений — панно «Марфа Посадница», цикл «Славяне», икона «Рождество Господа». Работы мастера представлены в музейных фондах страны.

С 1977 года являлся членом Союза художников — сначала СССР, а затем и России.

Церемония прощания с художником пройдет 14 сентября во Мстере.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британский продюсер Джереми Томас, работавший над фильмами «Последний император», «Сексуальная тварь» и «Высотка», скончался в возрасте 77 лет. Продюсер и бывший председатель Европейской киноакадемии Майк Дауни назвал Томаса одним из самых значительных продюсеров мирового кинематографа.

Первым триумфом Томаса стал «Последний император» (1987), получивший девять «Оскаров», включая награду за лучший фильм.

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