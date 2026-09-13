Шестилетняя девочка умерла после того, как ее забыли на жаре в автобусе

PEOPLE: девочка с аутизмом умерла после того, как ее забыли на жаре в автобусе

Фото: © Getty Images/Eduardo Munoz Alvarez/Stringer

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Виновники трагедии предстали перед судом.

Шестилетняя девочка с аутизмом умерла после того, как ее оставили на жаре в салоне автобуса. Об этом сообщил журнал PEOPLE.

Инцидент произошел в американском штате Теннесси. Девочку звали Винтер. Утром того дня Брайан Джонс, отец погибшей малышки, как обычно, отвез ребенка в детский сад Kid University. Его сотрудники, в свою очередь, должны были доставить Винтер в начальную школу.

Прибыв к учебному заведению, воспитательница забыла ребенка в салоне автобуса. Взрослые обнаружили Винтер только в три часа дня. Девочка была без сознания. Ее доставили в больницу, но врачи не смогли ей помочь.

Также Джонс рассказал, что в тот день на улице стояла сильная жара, а Винтер пробыла в салоне больше пары часов. Девочка, по его словам, погибла из-за «внутренней температуры». Перед смертью врачи зафиксировали у нее 43 градуса.

После случившегося воспитательница, которая сопровождала детей в школу, позвонила матери Винтер и сказала, что ее ребенка случайно забыли в автобусе и та находится в больнице. Женщина тут же поехала в медучреждение. Но проститься с Винтер не успела.

После гибели девочки была организована проверка. Прокуратура предъявила обвинения троим сотрудникам детского сада: водителю, заместителю директора и воспитательнице. Им вменяют преступную халатность, повлекшую смерть ребенка, а также подделку документов. Детский сад также был лишен лицензии и закрыт.

Ранее похожая трагедия произошла в португальском городе Алмада. Там в автобусе на жаре забыли семилетнего ребенка. Девочка тоже скончалась.

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