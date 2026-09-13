В МВД перечислили признаки заражения смартфона вирусом

МВД: если смартфон нагревается — это может быть признаком вируса

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Специалисты советуют не вводить данные карт на подозрительном устройстве.

Зависания, самопроизвольные перезагрузки и незнакомые окна на экране могут указывать на то, что телефон подхватил вредоносное ПО. Об этом сообщили в рекомендациях МВД России.

Россиянам советуют внимательнее следить за работой гаджета: если аппарат начинает вести себя странно и выполнять незапланированные действия, его лучше отдать на проверку.

В министерстве пояснили, что такие программы открывают злоумышленникам доступ к личным сведениям владельца и данным мобильного банка. При малейших сомнениях не стоит вводить на устройстве реквизиты карт и запускать банковские приложения.

Специалисты МВД также рекомендуют просканировать смартфон на вирусы, а если потребуется — обратиться в банк и правоохранительные органы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мошенники рассылают жителям России вредоносные письма, маскируя их под поздравительные открытки. В организации пояснили, что злоумышленники в мессенджерах и социальных сетях распространяют опасные «праздничные открытки» и файлы. Переход по ссылкам или открытие вложений может привести к заражению устройства. Специалисты советуют не переходить по ссылкам и не открывать вложения из подозрительных сообщений, а также не сообщать платежные данные банковских карт.

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