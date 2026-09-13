МВД перечислило пять оснований для замены водительских прав

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Документ придется обновить не только при смене персональных данных.

В МВД назвали пять оснований, при которых замена водительского удостоверения становится обязательной. Об этом сообщает пресс-центр столичного главка МВД РФ.

Как пояснили в ведомстве, права считаются недействительными и подлежат аннулированию, если истек срок их действия, изменились персональные данные владельца, поступило заявление об утрате или хищении, было выдано новое удостоверение, а также если документ пришел в негодность из-за износа, повреждения или других причин, по которым сведения невозможно определить визуально.

«Таким образом, в случае изменения персональных данных владельца или вышеуказанных случаях требуется получение нового водительского удостоверения по причине недействительного водительского удостоверения», — сказали в пресс-службе.

Кроме того, документ нужно менять при подтверждении наличия у водителя изменений в состоянии здоровья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автомобильный юрист Лев Воропаев перечислил документы, которые водитель легкового автомобиля обязан иметь при себе. В их числе водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и полис ОСАГО. По словам специалиста, водительское удостоверение должно соответствовать категории транспортного средства. Для большинства легковых автомобилей это категория B. Также в машине необходимо иметь свидетельство о регистрации автомобиля. Отдельно юрист напомнил об ОСАГО.

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