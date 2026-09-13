Лихачев: Киев ударил по бензовозам, подвозившим дизтопливо для Запорожской АЭС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

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Офицеры, которые были заняты выполнением сугубо гражданской миссией, получили ранения.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 11 сентября ударили по бензовозам, которые подвозили дизельное топливо для нужд Запорожской АЭС. В результате погибли два военнослужащих ВС РФ. Об этом сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Он подчеркнул, что киевский режим в очередной раз совершил чудовищное по своему цинизму преступление. Серия спланированных ударов была нанесена непосредственно рядом со станцией. Это, как отметил глава Росатома, не только чудовищно, но и безответственно.

В результате погибли два российских военнослужащих. Кроме того, офицеры, которые были заняты выполнением сугубо гражданской миссией, получили ранения. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Им оказывают необходимую помощь, за их жизни борются врачи.

«Мы преклоняемся перед героизмом российских военных», — процитировала пресс-служба Росатома слова Лихачева.

Ранее ВСУ уже пытались атаковать площадку АЭС в Запорожской области, где хранится ядерное топливо. В результате действий противника на станции сработала автоматическая защита. Из-за этого АЭС примерно на час лишилась внешнего электроснабжения.

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