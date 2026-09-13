Песков: Россия ожидает скорой трехсторонней встречи по Украине

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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Пресс-секретарь президента РФ отметил, что переговоры необходимы, чтобы прийти к единому решению.

Москва рассчитывает на трехстороннюю встречу по Украине в обозримом будущем. Об этом корреспонденту «Известий» Игорю Балдину сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова предпринимателя и зятя американского лидера Джареда Кушнера.

«Что касается трехсторонней встречи — об этом речь шла. Мы надеемся, что в обозреваемой перспективе она состоится. В этом плане мы сходны с господином Кушнером», — сказал официальный представитель Кремля.

Также Дмитрий Песков прокомментировал заявления киевских властей, которые после переговоров со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявили, что никаких новых предложений со стороны России они не увидели.

«Что касается наличия каких-то новых предложений — да, их сейчас нет», — сказал Дмитрий Песков.

При этом он добавил, что как раз именно поэтому и нужна трехсторонняя встреча: в ходе переговоров можно найти какие-то новые варианты.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву 5 сентября. В Кремле американцев принял президент РФ Владимир Путин. Беседа продлилась больше трех часов и проходила как за рабочим столом, так и в неформальной обстановке. Помощник главы государства Юрий Ушаков назвал переговоры «содержательными, конструктивными и предельно откровенными».

После встречи с Путиным Уиткофф и Кушнер отправились на Украину. Там они встретились с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Когда переговоры закончились, зять американского лидера выступил перед прессой. Он, в частности, сказал, что в будущем не исключает возможность проведения трехсторонней встречи.

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