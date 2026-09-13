Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Радослав Сикорский ранее выступил с предложением сделать военные учения вблизи калининградских границ более интенсивными и частыми.

Москва реализует весь комплекс мер для обеспечения надежной защиты Калининградской области в ответ на призывы западных стран активизировать военные маневры Североатлантического альянса в непосредственной близости от границ данного региона. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Комментируя сложившуюся геополитическую ситуацию, пресс-секретарь президента подчеркнул, что военная активность блока НАТО у российских рубежей не остается без внимания. По словам Пескова, российская сторона осознает намерения альянса и заранее готовится к любым сценариям.

«Но то, что НАТО собирается и проводит там военную активность, это понятно. Для этого мы все принимаем соответствующие меры по обеспечению безопасности этого важнейшего российского региона», — отметил он в беседе с «Известиями».

Таким образом, любые попытки оказать давление на эксклав будут купированы соответствующими оборонными решениями.

Основанием для такой реакции послужили инициативы, озвученные на международной арене представителями европейских государств. В частности, глава внешнеполитического ведомства Польши Радослав Сикорский ранее выступил с предложением к руководству НАТО сделать военные учения вблизи калининградских границ более интенсивными и частыми. Данная риторика Варшавы рассматривается Москвой как очередной шаг к эскалации напряженности в Балтийском регионе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита G20 в Майами не состоится.