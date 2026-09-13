В Госдуме предложили удваивать доплату к пенсии с 70 лет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Сейчас фиксированная выплата увеличивается вдвое только при достижении 80 лет.

Фиксированная доплата к страховой пенсии должна удваиваться уже с 70 лет, а затем расти каждые 10 лет. Об этом журналистам ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Сейчас удвоение происходит при достижении пенсионером 80 лет, однако, по словам депутата, «дополнительные расходы на лекарства, медицинскую помощь, уход у многих возникают значительно раньше».

Нилов напомнил, что уже предлагал прогрессивный механизм: с 70 лет повышать фиксированную выплату на 100%, с 80 лет — на 200%, с 90 лет — на 300%.

«Чем старше человек, тем, как правило, больше у него объективных расходов, связанных со здоровьем и повседневным уходом, и это должно учитываться пенсионной системой», — пояснил парламентарий.

Страховая пенсия по старости состоит из страховой части, зависящей от накопленных баллов, и фиксированной выплаты, размер которой определяет государство. В 2026 году она составляет 9 584 рубля, а для пенсионеров старше 80 лет увеличивается вдвое — до 19 169 рублей. Перерасчет происходит автоматически, доплата поступает в следующем месяце после дня рождения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские пенсионеры могут узнать о положенных мерах поддержки через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), Многофункциональные центры (МФЦ) или органы соцзащиты. Об этом заявила омбудсмен Яна Лантратова.

Она отметила, что льготы зависят от статуса человека: ветеран, инвалид, одинокий или работающий пенсионер. Свои программы действуют и в регионах. Если в льготе отказали, стоит выяснить причину — возможно, не хватает документов или произошел сбой. Отказ можно обжаловать. Поддержка государства включает не только пенсию, но и налоговые льготы, помощь с ЖКУ, проездом и лекарствами.

Также 5-tv.ru объяснял, кому выгодно покупать пенсионные баллы в 2027 году. Специалисты предупреждают: сформировать все недостающие коэффициенты за короткий срок не получится.

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