Весь мир приехал на Урал: молодежь из 191 страны собралась в Екатеринбурге

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Пять тысяч зарубежных представителей и столько же россиян встретились на площадках масштабного форума.

Екатеринбург встречает гостей, приехавших на международный фестиваль молодежи. Здесь представлена 191 страна. Без преувеличения — весь мир. Пять тысяч иностранцев, пять тысяч наших парней и девушек. И одна общая программа гостеприимства на всех.

Девиз — «Следуй за мечтой. Вместе с Россией». Программа наинасыщеннейшая: концерты, выставки, экскурсии, совместные проекты и самое главное — общение, общение, общение на английском, китайском, испанском, арабском, на русском и, конечно, на языке дружбы. У каждого свои интересы, и каждый сможет найти «свою» тему и своих единомышленников.

«Я хочу поговорить о том, как устроена медицина в разных странах, и лучше понять, как люди относятся к медицине», — рассказала София Фасос из Бразилии.

«Интересует IT. Я хочу изучить технологии, российские технологии и то, чего Россия достигла в этой сфере», — говорит Абдуррахман из Марокко.

«Думаю, Россия для меня — это место, где можно чувствовать себя комфортно», — делится Саму Тилиши из Замбии.

Вот, собственно, то, ради чего все и затевается — показать Россию такой, какая она есть. Смотрите, какой подход: именинника поздравляют так, как нигде и никогда его больше не поздравят. Уральцы подошли к фестивалю нестандартно и помимо массовых мероприятий, куда ж без них, организуют «максимальное погружение» в культуру — приглашают к себе домой, на завтрак. Учителя, инженеры, металлурги, айтишники расскажут и о городе, и о стране, и о своей профессии.

Да, у этого фестиваля богатая история, начиная с Всемирного фестиваля 1957 года в Москве, после которого полстраны выучило слово «дружба» сразу на десяти языках. И когда традицию возродили в 2024 году, получили колоссальный отклик — более 110 тысяч заявок получили и отобрали лучших из лучших, 22 человека на место конкурс. И знаете, что ценно? Едут те, кто хочет в Россию, кто уже любит Россию и сохранит это чувство на всю жизнь.

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